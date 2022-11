Onana: «Orgoglio difendere la maglia dell’Inter! Qui miglioro ogni giorno»

Onana ha parlato al termine di Bayern Monaco-Inter, match terminato sul punteggio di 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

MIGLIORARE – Queste le parole di Andre Onana: «Sì, io credo di migliorare ogni giorno giocando con questi giocatori. E meraviglioso, sono calciatori di grandissima qualità. Stando qui imparo ogni giorno, è un sistema nuovo per me, Ma non mi preoccupo, so che questa squadra farà bene. Io credo che l’idea di un club grande come l’Inter sia vincere tutto, abbiamo una squadra ampia e per noi è importante vincere tutte le partite. Punteremo a tutti i trofei, e difendere questa maglia per me è un orgoglio. Siamo l’Inter e vogliamo fare le cose per bene».