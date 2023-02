Onana: «Non mi preoccupa il Porto ma l’Inter! Fino in fondo? Dimostrato»

Onana è intervenuto prima di Inter-Porto, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La sua analisi pre-match affidata a Prime Video

DIMOSTRAZIONE – André Onana ha parlato così prima dell’inizio di Inter-Porto: «Non sono preoccupato del Porto ma dell’Inter, dobbiamo fare bene in campo dimostrando di essere più forti. Inzaghi dice che possiamo arrivare fino in fondo? L’ho detto anche io! Quello che ha detto Inzaghi lo penso anche io, contro il Barcellona abbiamo dimostrato di essere in grado di farcela».