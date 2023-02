Onana: «La doppia parata? No, meglio il gol di Lukaku! Felice per lui»

Onana si presenta anche nel post partita di Inter TV dopo la sfida col Porto, dove è stato fondamentale con una doppia parata sullo 0-0. Queste le sue considerazioni al termine dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, vinta 1-0 con gol nel finale di Lukaku.



GRAN PARATA – André Onana commenta quanto avvenuto in Inter-Porto: «Come metto questo 1-0? Non so cosa dire, perché per me la cosa più importante era vincere oggi. Certo, avremmo potuto segnare più gol, ma è una vittoria molto importante. Ora sappiamo che ci sarà un’altra battaglia lì e dovremo farci trovare pronti. Questo ha dimostrato il lavoro della squadra, contro un avversario molto difficile da battere e difensivo. Non era facile, abbiamo lavorato assieme e credo che il collettivo ci abbia premiato. Tutti hanno visto che volevamo la vittoria, è meritata e molto sofferta. La doppia parata il momento decisivo? No, il momento chiave è il gol di Romelu Lukaku. Sono contento per lui: è tornato, ha segnato un gol molto difficile. Non guardo le parate, apprendo gli errori e sono contento per la vittoria. I tifosi ci hanno aiutato già dal riscaldamento, sino alla fine della partita. Questo ci ha reso ancora più forti».