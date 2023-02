Onana: «Inter, stesso atteggiamento del Barcellona e anche un po’ di più!»

Onana sarà uno dei protagonisti di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League (vedi formazioni). Da Inter TV il portiere, al rientro, ha dato le sue sensazioni a poco dal via.

PRIMO ROUND – André Onana presenta Inter-Porto: «Siamo preparati così come loro. La cosa più importante è noi stessi, sappiamo di sfidare una grandissima squadra però anche noi. Facendo le cose bene e rispettando il piano del mister possiamo riuscire in quello che vogliamo. Stesso spirito del Barcellona? Sì, certo. Anche un po’ di più, perché sappiamo l’importanza della partita e della competizione. Con questa squadra siamo in grado di vincere contro chiunque. È bello giocare a San Siro con i nostri tifosi, per me è un vantaggio e credo che per i nostri avversari sia una difficoltà in più. È uno stadio caldo, io confido in noi e daremo il 100% in campo sperando che sia una serata felice».