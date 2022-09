Onana: «Inter, provare a vincere contro tutti! KO derby momento delicato»

Onana ha debuttato con l’Inter stasera contro il Bayern Monaco. Il portiere che ha sostituito Handanovic commenta a Inter TV la sua prima in nerazzurro.

LA PRIMA VOLTA – André Onana valuta Inter-Bayern Monaco: «La verità è che è stata una partita difficile. Davanti abbiamo trovato un grande rivale, c’è mancato solo il gol ma sono sicuro che nelle prossime partite arriverà. Le sensazioni per l’esordio? Quando uno debutta è sempre contento, ma di fronte alla sconfitta è sempre difficile. Sono momenti delicati, la partita che abbiamo perso contro il Milan è stata delicata per tutti e non è positivo. La cosa più importante è la vittoria per la squadra, mi aspetto che la prossima volta sia meglio. Il Torino? Mi aspetto sempre una partita difficile, alla fine per l’Inter non è mai semplice. Come dico sempre la cosa più importante è mettere in campo tutto, rispettare le indicazioni del mister e riuscire a vincere. Dobbiamo provare a vincere contro tutti».