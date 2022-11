Onana: «Inter fra le migliori al mondo, dimostrato! Non tanta differenza»

Onana ha preso parte a Bayern Monaco-Inter 2-0, l’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Il giocatore, in campo all’Allianz Arena, ha rilasciato un’intervista a Inter TV al termine della gara.

PARTITA CHE CONTA POCO – André Onana giudica Bayern Monaco-Inter: «Credo che abbiamo fatto una buona prestazione oggi. Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte, ma anche giocando in casa loro abbiamo avuto occasioni. Per sfortuna non siamo riusciti a concretizzarle e questo ha complicato la partita. Noi siamo una squadra grande, la considero una delle migliori al mondo. L’abbiamo dimostrato in uno dei gironi più duri di tutti, potendo competere con le altre. Non ho visto tanta differenza fra noi e loro. La Juventus? Sappiamo che sarà complicata ma ci piace affrontare queste partite. Sono quelle che tutti vogliono giocare, dobbiamo dimostrare di essere l’Inter, essere una squadra grande e vincere».