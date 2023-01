Onana: «Inter, fatto grandissimo lavoro. Grazie Dzeko e a tutta la squadra»

Andrè Onana al termine della partita vinta dall’Inter per 1-0 contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dove ha analizzato la prestazione della squadra. Un ringraziamento a Dzeko ma in particolare a tutta la squadra

OTTIMO LAVORO − Andrè Onana ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Napoli. Queste le sue dichiarazioni: «Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Per noi era importante vincere questa partita. Sono molto contento del lavoro della squadra. Non è grazie a me che abbiamo vinto, ma lo abbiamo fatto perché abbiamo giocato una bella partita. Un grazie a Dzeko che ha fatto un grandissimo gol, era fondamentale vincere oggi. Grazie anche a tutta la squadra perché abbiamo lavorato insieme»