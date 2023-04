Onana: «Inter, dobbiamo finire il lavoro! Abbiamo grandi difensori»

Onana sarà uno dei titolari di stasera in Inter-Benfica (vedi formazioni). Queste le sue parole a Inter TV in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

PASSO AVANTI DA FARE – André Onana presenta Inter-Benfica: «Ovviamente non è finita, dobbiamo ancora qualificarci. Dobbiamo finire il lavoro, non sarà facile contro una forte squadra. Dobbiamo guardare partita dopo partita e replicare la prestazione dell’andata. Tante partite con la porta inviolata? Per me significa tanto, anche per la squadra. Quando vedo i miei difensori vedo grandi giocatori, sono contento che possiamo difendere di squadra. Abbiamo bisogno dei tifosi, sappiamo che sarà pieno là fuori e dobbiamo passare per la storia del club. Sono molto carico».