Onana: «Dobbiamo goderci il momento! Non era facile passare»

Nuovo clean sheet per Onana, titolare in Inter-Viktoria Plzen 4-0. Il portiere del Camerun, che da tre settimane ha sostituito Handanovic, a Inter TV ha gioito per l’obiettivo.

FATTA! – André Onana ancora imbattuto in Inter-Viktoria Plzen, per la terza volta in cinque giornate di Champions League: «Non era facile. Il gruppo era molto complicato ma abbiamo giocatori di altissimo livello, credo nel lavoro di squadra e questa è una qualificazione meritata. Dobbiamo goderci il momento, è un periodo buono per noi ma sappiamo che arriverà una partita difficile il prossimo fine settimana. Confido nella squadra, vogliamo proseguire e ottenere altri risultati».