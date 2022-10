Onana: «Dimostriamo di essere grandissima squadra! Inter, fare bene»

Onana è da qualche settimana il primo portiere in casa Inter. Sarà titolare anche contro il Viktoria Plzen (vedi formazioni) e l’estremo difensore ne ha parlato a Inter TV.

VINCERE PER CHIUDERE – André Onana presenta Inter-Viktoria Plzen: «Sappiamo che è una partita molto importante per noi. È un match point, lo sappiamo tutti e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, dimostrando di essere una grandissima squadra con giocatori di grandissimo livello. Sono convinto che ce la faremo, stiamo aspettando questo momento e oggi dobbiamo farcela. Non mi preoccupo dell’avversario ma di noi stessi: se facciamo bene le cose vinciamo. Oggi è importantissima, dobbiamo soltanto vincere. Lo stadio pieno? Questo ci aiuta, sappiamo che siamo forti con loro e non dobbiamo deluderli. Sarà importante questa partita, è una gara unica che siamo contenti di giocare. Dobbiamo superare gli avversari oggi».