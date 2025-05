Olivera: «Napoli vuole regalare scudetto alla sua gente»

Mathias Olivera si è così espresso prima del fischio d’inizio del match tra Napoli e Cagliari, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Maradona.

IL COMMENTO – Mathias Olivera ha parlato a DAZN nel pre-partita di Napoli-Cagliari. Di seguito le sue parole: «Abbiamo visto tutta l’emozione delle persone, vogliamo vincere per regalare a loro questo scudetto. Oggi quello che conta è soltanto la vittoria, non chi segnerà il gol decisivo. Conte sta bene, è molto carico come tutti. Dobbiamo continuare il lavoro svolto sinora, restando attenti per vincere una partita che tutti meritano».