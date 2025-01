Olatunji: «Cerco di emulare Cristiano Ronaldo. Dura con l’Inter!»

Victor Olatunji, attaccante dello Sparta Praga, si è espresso sul prossimo match di Champions League contro l’Inter, indicando poi il tipo di calciatore cui si ispira.

IL COMMENTO – Victor Olatunji ha parlato a TVC News in vista della prossima sfida dello Sparta Praga contro l’Inter, presentando così il match con i nerazzurri (e non solo): «La Champions è incredibile, si tratta di una competizione in cui affronti i migliori club e giocatori. Adoro tutto, la pressione, l’atmosfera. Contro l’Inter e il Bayer Leverkusen non sarà semplice, trattandosi di due gare dure. La Champions League è una competizione campionato grandiosa».

Olatunji si racconta: Cristiano Ronaldo l’ispirazione!

GRANDE MODELLO – Olatunji si è successivamente raccontato, indicando uno dei calciatori più grandi del XXI secolo come suo modello: «Raggiungere questo livello non è stato facile. Ci sono voluti dedizione e duro lavoro. Sono molto felice e grato di essere in Champions League. Il mio modello è Cristiano Ronaldo per il suo modo di giocare, la sua mentalità e la sua determinazione a essere il migliore. Si tratta di una figura che io emulo. La sua dedizione e la sua forza nel mondo del calcio sono fonte di ispirazione. Per questo lui è il mio modello».