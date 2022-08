Okereke: «Gol all’Inter a San Siro mai banale! Con una dedica speciale»

Okereke dopo tanta insistenza è riuscito a trovare il gol contro l’Inter solo al novantesimo. L’attaccante della Cremonese ne ha parlato alla Rai facendo anche una dedica.

GOL CONTRO L’INTER – David Okereke analizza così la sfida di San Siro e il gol fatto: «Non è il mio gol più bello, ma di sicuro segnare a San Siro non è mai banale. Però preferisco i gol che portano dei punti. In ogni caso lo voglio dedicare ai tifosi che anche oggi erano numerosissimi a San Siro a sostenerci. Spero non siano delusi perché stiamo dando tutto e continuando a lavorare sono sicuro che i risultati arriveranno».