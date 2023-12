Odriozola: «Inter molto forte ma noi vogliamo il primo posto!»

Alvaro Odriozola interviene alla vigilia di Inter-Real Sociedad per parlare del match di Champions League. Le parole del calciatore spagnolo su Sky Sport 24.

– Alvaro Odriozola: «Ricordo ancora bene l’italiano, ho dei bei ricordi da quando ho giocato alla Fiorentina. Sono qui con la squadra del mio cuore, della mia città. Un sogno per noi essere qua, giocare la Champions League con la tua squadra è molto molto bello. Sono molto contento di essere qui in Italia e giocare una partita molto bella contro una squadra come l’Inter che per me è una delle più forte in Italia in questo momento. Noi siamo in un momento molto molto buono. Tutti sappiamoo quello che dobbiamo fare in campo. Siamo molto bene e possiamo fare una buona partita. Anche loro sono in un buon momento ma noii abbiamo fatto una bella gara contro il Villarreal e vogliamo il primo posto nel gruppo. Ho visto un po’di differenza rispetto a due anni fa, ma l’anno scorso hanno fatto una finale di Champions League ed è tutto molto più automatizzato. Vedo che hanno chiaro quello che devono fare in campo, hanno una formazione che tutti conoscono. Ma anche noi in tanti anni che abbiamo il nostro allenatore sappiamo cosa fare. Sarà una partita molto bella ma anche difficile. Siamo pronti».