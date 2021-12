Obi: «Problemi societari? Penso alla squadra! Inter, solo ricordi positivi»

Obi prima di Salernitana-Inter, valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato della sfida contro la sua ex squadra.

DA EX – Obi prima di Salernitana-Inter, su DAZN ha parlato così: «Da giocatore devo pensare alla squadra e basta, cercando di ottenere il massimo e basta. Ex Inter? È sempre un piacere incontrare l’Inter, ho solo ricordi positivi. Sarà una grande battaglia, abbiamo più bisogno di punti di loro in questo momento».