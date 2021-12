Obi: «L’importante oggi è non sbagliare niente, Inter in forma e fa male»

Obi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

NON FARE ERRORI – Joel Obi parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Salernitana-Inter: «La cosa importante oggi è non sbagliare niente, fare la fase difensiva perfetta e uscire bene perché l’Inter è la squadra più in forma del campionato e appena sbagli ti possono fare male».