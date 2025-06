Nonato: «Inter? Abbiamo guardato tanti video, sognare è gratis»

Nonato si esprime sulla partita tra Inter e Fluminense, in programma questa sera alle 21 italiane. Il centrocampista si è espresso così sul match valido per gli ottavi di finale.

SOGNARE – Gustavo Nonato, centrocampista del Fluminense, ha parlato dal ritiro della squadra brasiliana che oggi sfiderà l’Inter a Charlotte. Ecco cos’ha detto: «Stiamo pensando di più a quello che faremo, indipendentemente dal fatto che le altre squadre brasiliane si qualifichino o meno. Noi abbiamo questa sfida, è una grande responsabilità indossare la maglia del Fluminense. Tutti qui sono pronti a rappresentare questa maglia, tutti sognano proprio come i tifosi. Sognare è gratis e cercheremo di fare la nostra parte». Come Nonato, anche il veterano Cano crede nell’impresa.

STUDIATA L’INTER – Nonato parla di tanto studio per conoscere i nerazzurri, come aveva anche detto lo stesso Renato Gaucho in conferenza stampa. Le parole del centrocampista: «Abbiamo guardato molti video di loro, ci abbiamo lavorato molto. Anche la parte tattica, come ci mettono pressione, per avere i modi migliori per giocare. Anche come si organizzano in campo, cosa cercano di fare. Renato e il suo staff ce l’hanno spiegato in dettaglio. Questo ci ha aiutato in altri momenti e credo che ci aiuterà anche con l’Inter».