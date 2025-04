Nicola: «Venuti a Milano con coraggio. Peccato de Vrij sulla linea»

Nicola ha parlato dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari e l’allenatore dei sardi commenta con amarezza il salvataggio sulla linea di de Vrij. Le sue parole.

CORAGGIO – Davide Nicola a Rai Radio Sport commenta la sconfitta di Milano contro l’Inter: «Siamo venuti qui per fare partita di coraggio, abbiamo sbagliato un po’ i tempi nel primo tempo quando c’era da uscire e ci siamo fatti sorprendere. Sul primo gol subito abbiamo avuto una grandissima occasione, noi dobbiamo migliorare perché trovare il gol lì significava portare la partita sul pareggio. Il terzo gol loro è merito loro, poi peccato per il salvataggio sulla linea».

Nicola commenta facendo i complimenti pure a Bisseck sul gol

ABILITÀ – Poi Nicola si esprime sul gol di Bisseck e commenta facendo i complimenti al difensore tedesco: «Se non ci fosse stato de Vrij avremmo sperato ulteriormente di vedere come potesse andare la partita. Ma siamo consapevoli di aver fatto partita coraggiosa con la voglia di fare punti ma riconosciamo la forza dell’Inter. Bisseck? Gol su angolo ma c’è da sottolineare anche l’abilità dell’avversario. Forse bisognava occupare lo spazio prima e fermarne la corsa. Ma la perfezione forse non c’è in una squadra come l’Inter, figurarsi in noi».