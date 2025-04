Nicola: «Su 3-1 salva de Vrij! Sarebbe stata divertente una cosa»

Nicola è intervenuto da San Siro dove è da poco terminata Inter-Cagliari, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A vinto dalla squadra di Inzaghi 3-1. Ecco la disamina post-partita del tecnico rossoblù, affidata a DAZN

SODDISFATTO – Davide Nicola è intervenuto così al termine di Inter-Cagliari: «In realtà siamo stati troppo morbidi nei gol presi, siamo stati poco determinati nelle letture. Abbiamo preso due situazioni dove non abbiamo avuto la determinazione giusta nel secondo tempo. Però paradossalmente dopo il primo gol dell’Inter abbiamo avuto una grande occasione, tra primo e secondo tempo ci siamo detti che c’era la voglia di giocare con maggior coraggio. Quindi poi ci siamo detti di essere più aggressivi e prenderci maggior responsabilità, a me il secondo tempo è piaciuto tantissimo. Facciamo i complimenti a Bisseck perché non è sempre un errore difensivo, lui strutturalmente è forte. Poi c’è stato il salvataggio sulla linea sul 3-1, lì sarebbe stato divertente vedere se potevamo creare qualche difficoltà in più all’Inter».

COMPROMESSI – Prosegue Nicola: «Non siamo stati particolarmente soddisfatti soprattutto nei primi venti/venticinque minuti dove ci accontentavamo di fare densità mentre secondo me in tutto il secondo tempo abbiamo cercato di fare tutto questo con ordine e coraggio, accettando la loro qualità. Paradossalmente abbiamo concesso meno, per fare risultato bisogna accettare alcuni compromessi come la qualità dell’avversario, non puoi rinunciare a giocare. Però andiamo avanti perché a me è piaciuto lo spirito, stiamo anche mettendo in forma tanti giocatori. Abbiamo bisogno di tutti in queste ultime partite. La crescita di Piccoli? Non mi piace prendermi il merito. Io credo che concorrano sempre tre fattori nel processo di crescita di un calciatore: la fiducia delle persone, l’ambiente in cui cresci e Roberto sa benissimo che qui gli vogliamo bene e il resto lo sta facendo lui con impegno e determinazione. Non deve accontentarsi perché stiamo rincorrendo un obiettivo».