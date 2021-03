Nicola: Â«Con un punto non avremmo rubato nulla. Inter grande squadraÂ»

Nicola: «Con un punto non avremmo rubato nulla. Inter grande squadra»

Davide Nicola Torino

Davide Nicola ha parlato ai canali ufficiali della società granata al termine di Torino-Inter, dove ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori dopo la sconfitta per 1-2 contro i nerazzurri.

PUNTO PERSO – Davide Nicola ha analizzato con amarezza la sconfitta di oggi in Torino-Inter: «Arrivavamo da quattro giorni di lavoro dopo una settimana di inattività. Abbiamo incontrato una grande squadra, ma abbiamo giocato con attenzione e qualità. Siamo riusciti a mettere in campo un giocatore come Bremer, assente da 18 giorni, ma anche Belotti e Linetty. Dopo un primo bilancio, dove avevamo trovato dei risultati adesso abbiamo avuto questo contrattempo. Oggi i ragazzi secondo me meritavano un punto, non avrebbero rubato nulla. Concedere zero tiri in porta all’Inter nel primo tempo credo sia qualcosa in cui siamo riusciti solo noi quest’anno. Oggi tutti hanno concorso per credere in un risultato positivo».