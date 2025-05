Nicola: «Privilegio e responsabilità! Noi qui per dare il massimo»

Nicola ha parlato prima di scendere in campo al Maradona dove alle ore 20.45 andrà in scena Napoli-Cagliari, sfida valevole per l’ultima giornata di campionato e decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Le sue parole a DAZN

PRIVILEGIO – Davide Nicola parla così prima di Napoli-Cagliari: «Cosa ho detto ai ragazzi? Semplicemente che è un privilegio, una grande responsabilità. Privilegio perché è accaduto a noi, credo che ci sia su un campo tutto esaurito, in un clima che non si vedeva da anni. Responsabilità perché bisogna fare una partita importantissima. Il clima fuori dall’Hotel? Fa parte del gioco, penso sia la parte bella dell’essere avversari perché lo si fa magari per dare fastidio. I supporter tifano sempre per la squadra, noi questo lo sappiamo bene. Molta soddisfazione essere già salvi, è un privilegio e nello stesso tempo vogliamo migliorarsi. Noi siamo qui per fare il nostro massimo».