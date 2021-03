Nicola: Â«Perso per la qualitÃ  di un singolo. Non avremmo rubato un puntoÂ»

Nicola: «Perso per la qualità di un singolo. Non avremmo rubato un punto»

Davide Nicola

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la sconfitta subita questo pomeriggio contro l’Inter nell’incontro disputato allo Stadio Olimpico Grande Torino

RAMMARICO – Nicola è rammaricato per la sconfitta: «Oggi la prestazione è stata molto, molto importante. Dopo una settimana di lavoro abbiamo ripreso i nostri concetti. Oggi la partita mi è piaciuta per l’interpretazione e la lettura delle altezze di campo, il darci una mano con ordine e organizzazione. Abbiamo avuto molta attenzione e qualità nelle uscite, soprattutto col baricentro basso. Abbiamo optato per non saltare sistematicamente la pressione dell’Inter, ma uscendo col fraseggio, cambiando il fronte. Dispiace per come è arrivata, ma è arrivata per la qualità di un grande giocatore. A me interessa la consapevolezza che nonostante il rammarico per la mancanza di un punto, non avremmo rubato nulla, queste sono le prestazioni da fare per raggiungere il nostro obiettivo»

LA PRESTAZIONE DI SANABRIA – Nicola promuove la prestazione di Sanabria e degli altri: «Sanabria lo abbiamo preso perché ci crediamo, ha la stessa responsabilità al pari degli altri. Conoscendolo sapevamo che ci potesse dare una mano. Ha saltato cinque partite causa Covid, oggi siamo riusciti a far assaggiare il campo ad Andrea che ci serve in prospettiva futura ma anche Linetty e Bremer. Stiamo recuperando, mantenendo i nostri principi di gioco. Possiamo fare quello fatto oggi ancora meglio. Questa è la dimostrazione che se si gioca da squadra è più possibile»

LE CONDIZIONI DI BASELLI – Nicola parla delle condizioni di Baselli, uscito per infortunio: «E’ un dispiacere. Arriva da un anno di inattività, oggi stava interpretando con qualità. E’ un giocatore su cui puntiamo, poi vediamo come starà con la caviglia»