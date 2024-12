Nicola: «Non è contro l’Inter che si determina livello del Cagliari. Una certezza»

Davide Nicola si è così pronunciato in merito alla sfida persa dal suo Cagliari con il punteggio di 0-3 contro l’Inter.

LE DICHIARAZIONI – Davide Nicola ha parlato alle frequenze ufficiali del Cagliari della sfida persa contro l’Inter per 0-3. Il tecnico dei sardi ha giudicato positivamente l’atteggiamento della sua squadra, anche alla luce del tenore dell’avversario affrontato: «Credo che questa squadra si stia impegnando, stia dando il massimo. Con l’Inter abbiamo cercato di essere competitivi fino all’ultimo, ma non è facile incontrare quest’avversario. Si tratta di una squadra che ha il ventottesimo clean sheet del 2024, che devi saper aggredire senza offrire tanti spazi. Io credo che oggi abbiamo dato tutto ciò che potevamo dare. Se fossimo riusciti a mantenere il risultato in equilibrio per più tempo, magari avremmo cercato di prenderci qualche rischio in più. Non è questa la partita che può determinare il livello del Cagliari, anche in considerazione delle precedenti prestazioni in cui avremmo meritato qualcosa in più».

Nicola sui prossimi impegni del Cagliari e sulla mentalità con cui affrontarli

IL COMMENTO – Nicola ha poi proseguito il suo ragionamento concentrandosi sul futuro: «La prossima sarà un’altra sfida importante, con cui finirà il girone d’andata e potremo essere in grado di fare le giuste valutazioni. Un ambiente come quello del Cagliari, che può puntare su questa tifoseria, è giusto che pretenda, sapendo che la squadra deve migliorare nel tempo alcune cose. Noi continueremo a lavorare con fiducia e con il giusto entusiasmo».