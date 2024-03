Nicola: «Inter squadra di mostri sacri! Ma possono concedere»

Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare Inter-Empoli, sfida in programma lunedì sera alle 20: 45. Queste le sue dichiarazioni

Bilancio delle ultime due settimane.

Sono state due settimane importanti. E stato molto utile staccare e concentrarci su due punti principali: incrementare il volume di lavoro su alcuni giocatori. Quando siamo arrivati quasi tutti gli attaccanti non avevano continuità, il messo meglio era Cambiaghi fra tutti. Questo ci ha permesso di fare un gran lavoro e adesso cominciano a performare. Siamo contenti per come abbiamo lavorato. Siamo contenti per come si è lavorato. Ma come sapete non si lavora con tutti gli effettivi, avevamo 10-11 Nazionali. Una parte del gruppo è stata fuori, ma alcuni si sono tolti grandi soddisfazioni e sono tornati nella maniera giusta

Affrontate però l’avversario più scomodo e forte.

Andiamo a incontrare una squadra in un contesto assolutamente performante. Sono le classiche partita dove a parte confrontarsi con i mostro sacri per quello che sta facendo. Io non parlo di perfezione, è un assurdo linguistico, però conosco le capacità ed i limiti che la squadra conosce. Tutto quello che abbiamo fatto prima è stato riconosciuto, ma adesso arriva la parte finale del campionato, quella che ci porta alla fine, dove noi non cambieremo mentalità. In ogni singola partita pensiamo di trovare i presupposti per essere competitivi. Questa deve essere l’ambizione

Una chiave potrebbe essere le fasce laterali dove l’Inter è brava a creare superiorità?

Questa è una lettura corretta ma deve essere messa in catalogo con le altre caratteristiche. Parliamo di una squadra che sa costruire da dietro, pressano e verticalizzano. È una squadra che sa rallentare, accelerare ma anche nel dai e vai. Stiamo parlando di una squadra completa altrimenti non sarebbe dov’è. A questo va aggiunto che possono concedere qualcosa, sennò ci sarebbe un solo punto di lettura. Noi abbiamo provato a sfruttare ciò. La partita è naturalmente la miglior verifica per vedere se l’abbiamo preparata bene

Come sta Grassi?

Per Grassi l’infortunio è un po’ differente, non è un trauma e non è neanche muscolare. Si tratta di un’infiammazione che sale e scende. Io ho l’impressione che debba convivere con questa situazione. Ha una grande dedizione al lavoro, ora deve solo lavorare con la squadra nei tempi e nei modi previsti. Bisogna avere pazienza, ha una capacità tattica riconosciuta. Noi vorremmo recuperarlo il prima possibile, non dimenticando che parte del percorso la scelta decisiva è stata fidarsi di chiunque. Per me è importante che loro sappiano che chiunque giochi può determinare

Quanto pesa l’assenza di Maleh?

Abbiamo avuto il tempo necessario per capire come sostituirlo, ma non voglio dirlo per strategia. Ci sono giocatori che meriterebbero di partire dall’inizio, io faccio scelte iniziali poi è il campo a tradurle nei presupposti che un calciatore riesce a dare. In questo momento non va messa un’ansia ulteriore, io credo che creare il giusto ambiente con le giuste aspettative porta chi deve esprimere il suo valore a farlo. Abbiamo sicuramente più di un’opzione per interpretare l’assenza di Maleh, che aveva sempre giocato. Per un allenatore è importante dare un’occasione ad un altro.

Come sta invece Caputo? Qual è l’obiettivo o la soglia da raggiungere?

Faccio fatica a trovare il numero. Questa è una sfida salvezza diversa dagli ultimi 5-6 anni. C’è un gruppo di squadre con qualcuna che pensava di non rientrarci, e invece ce ne sono parecchie. Difficile fare una previsione, rischieremmo di topparla e non serve a niente. Un ipotesi si può fare fra qualche partita, all’interno del gruppone ci sono gli scontri diretti e passaggi con partite con obiettivi diversi come noi che affronteremo con l’Inter che sulla carta può essere un passaggio a vuoto. Ma la mentalità deve essere che qualsiasi partita può darti qualcosa. Caputo? Caputo, aggiungo anche Destro, hanno fatto un volume di lavoro pazzesco. Li sto martellando perché hanno i numeri per aiutarci. Dovranno avere anche la capacità di passarsi il testimone