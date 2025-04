Nicola: «L’Inter ha qualità! Noi dobbiamo migliorare»

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa a San Siro dopo la sconfitta del suo Cagliari contro l’Inter.

MIGLIORARE – Al termina della partita persa contro l’Inter, in conferenza stampa ha parlato Davide Nicola, allenatore del Cagliari. Queste le parole dell’allenatore dei sardi da San Siro: «Credo che nel primo tempo non abbiamo fatto male. Nei primi venti minuti abbiamo sbagliato i tempi, come se non avessimo il coraggio di aggredire. L’Inter ha tanta qualità, ma volevamo venire a giocarci la partita con lo spirito di chi sa che non può venire qui e vivacchiare. Dopo il gol subito abbiamo avuto una grande occasione, lì dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo invece abbiamo messo a posto alcune cose. Sul 2-1 senza il gol di Bisseck o il salvataggio di De Vrij avremmo potuto creare ulteriori problemi. Salvezza? Non faccio calcoli, dobbiamo fare punti anche se molto dipenderà anche da chi c’è dietro. Con alcune squadre determinate cose non le paghi, con l’Inter invece è diverso».