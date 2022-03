Nicola: «Inter ha sbagliato davvero poco! Salernitana qui con coraggio»

Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 5-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

CORAGGIO – Davide Nicola ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Salernitana: «Noi siamo venuti qui per giocarci la partita. L’impostazione penso sia stata chiara, aggredire alti e fare il nostro gioco. Fino al gol abbiamo avuto buone iniziative e occasioni per andare in vantaggio, che sarebbe bello ogni tanto provare a farlo. I gol li abbiamo presi un po’ tutti in fotocopia con letture che potevano essere migliori. Io sto cercando di costruire una mentalità per vincere le partite e quindi non vedo alternative diverse dal venire su ogni campo e fare il nostro gioco. Siamo stati meno brillanti a livello di duelli individuali ma è questa la strada giusta per me, non mi toglie l’entusiasmo e la voglia di migliorare. Il secondo lo abbiamo preso allo scadere del primo tempo e ci ha dato un po’ fastidio perché sapevamo di poter riaprire la partita con un episodio. Poi quando loro hanno trovato un vantaggio più consistente siamo calati a livello nervoso, però non deve cambiare nulla perché sapevo benissimo qual era la situazione e se abbiamo fatto buone partite in casa è proprio grazie alla mentalità. L’Inter stasera ha sbagliato davvero poco però per me non è tutto da buttare, dispiace solo per i nostri tifosi arrivati in massa. Pensiamo alla prossima. La più forte tra Inter e Milan? Entrambe sono molto forti, per me questa è stata la prima partita fuori casa con la mia squadra e devo dire che in casa nostra il pubblico fa tanto. Stasera probabilmente si è visto che eravamo fuori casa perché abbiamo cercato di fare le cose ma non con quella voglia di vincere i duelli individuali come solitamente cerchiamo di fare. E poi alcune situazioni sono state identiche ma c’è da lavorare, io lo so. Siamo venuti qui non per cercare di non prenderle ma per cercare di vincere. Abbiamo trovato una squadra che ha dimostrato di essere molto forte. Ho avuto delle risposte per quanto riguarda il coraggio e ringrazio i ragazzi. Non possiamo tornare indietro e dobbiamo accettare di giocare in modo coraggioso. Se avessi preso due gol stando in un contesto dove pensavamo a non prenderle non sarei stato soddisfatto, invece ora c’è la voglia di fare il nostro calcio. Non fa piacere prendere cinque gol, ma se non fai questi passaggi diventa difficile acquisire una mentalità forte. Quindi accetto anche sconfitte nette, ma non abbiamo perso la dignità. Anzi queste sconfitte servono per acquisire più consapevolezze».