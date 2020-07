Nicola: “Contro l’Inter per giocarcela, sono soddisfatto per...

Nicola: “Contro l’Inter per giocarcela, sono soddisfatto per la prestazione”

Condividi questo articolo

Davide Nicola, tecnico rossoblù, dopo Genoa-Inter terminata 0-3, ai microfoni di “Sky Sport” ha commentato la partita e la stagione della sua squadra, considerando soprattutto le ultime due partite di campionato.

“QUI PER GIOCARCELA” – Davide Nicola dopo Genoa-Inter ha analizzato così la partita su Sky: «Abbiamo pagato la qualità dell’Inter perché la partita è stata impostata per alzare la pressione e potercela giocare, i ragazzi hanno dato tutto. La squadra ha cercato di fare punti e andare in pressione perché c’è la qualità dell’Inter. C’è da sudare fino all’ultimo, però la prestazione di questa sera non è del tutto negativa. Forse si poteva non rischiare ancora ma la squadra ha dato tutto, io non sono scontento della prestazione. Ci saranno altre due partite importantissime. Ci sono state diverse occasioni pericolose a nostro favore, per esempio l’occasione di Favilli a tu-per-tu con il portiere».

LA VOGLIA – Davide Nicola parla della preparazione della partita e di come ha gestito la situazione nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo: «Con la squadra abbiamo valutato la difficoltà di questa partita, la voglia era quella di giocarci una partita in maniera equilibrata, abbiamo modificato qualcosa per essere più aggressivo ma devi essere perfetto perché contro queste squadre rischi di pagare. Ma a noi non cambia niente, noi dobbiamo fare un percorso su noi stessi».

IL PERIODO – Davide Nicola dice la sua riguardo il finale di stagione della sua squadra: «In questo periodo ci sono state partite normali e altre giocate bene vedi contro la Spal, ma anche contro il Lecce e la Sampdoria. Giocando ogni tre giorni non è così facile mantenere un espressione di gioco sempre uguale, obiettivamente è qualcosa di molto difficile».