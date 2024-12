Nicola: «Cagliari al massimo delle possibilità. Sconfitta dall’Inter si accetta!»

Festeggia l’Inter di Simone Inzaghi, al contrario del Cagliari di Davide Nicola. L’allenatore rossoblù analizza la sconfitta contro i nerazzurri e il momento della sua squadra.

AL MASSIMO – Periodo non idilliaco per il Cagliari di Davide Nicola. Dopo la sconfitta con l’Inter l’allenatore dichiara su Dazn: «Nel primo tempo abbiamo dato tutto quello che potevamo, con organizzazione e ordine. Il gol, che è stato preso anche in maniera un po’ rocambolesca, non ci ha tolto le energie. Siamo riusciti a fare ancora qualcosina. Sul secondo gol poi diventava difficile forzare per poter alzare ancora di più il baricentro, accettando di fatto l’uno contro uno. In questo l’Inter è una squadra molto forte, in diverse situazioni. Io credo che questa sia stata una partita che la mia ha squadra ha fatto al massimo, contro un avversario obiettivamente più forte. Quindi lo accettiamo».

Nicola al termine di Cagliari-Inter

ASSENZE – Davide Nicola prosegue: «Quanto ha perso il Cagliari con l’assenza di Mina? Per convenzione e per onestà professionale un allenatore non può vedere se manca un giocatore o un altro. Mina ha le sue caratteristiche, e in alcune partite diventa importante per la sua fisicità. Ma sono due partite che non abbiamo anche Luvumbo come caratteristiche di giocatore. Quindi in questo momento ci sono giocatori che hanno altre caratteristiche e credo che si possa far bene anche con loro».

AVVERSARIO ORGANIZZATO – Davide Nicola continua: «È chiaro che un allenatore li vuole tutti a disposizione, però considerando la partita di oggi noi abbiamo speso e dato tutto ciò che potevamo, incontrando una squadra che è al ventottesimo clean sheet del 2024. L’Inter è una squadra veramente organizzata, forte, e forse sono quelle partite che se riesci a tenere ancora in piedi il risultato puoi sperare, magari prendendo ulteriori rischi, di trovare l’aspetto vincente. Ma non è mai facile».

CAMPIONATO NON FACILE – Davide Nicola ancora: «Noi arriviamo da partite toste, o perché incontriamo avversari davvero importanti o perché sono scontri diretti. In alcune prestazioni dobbiamo cercare di trovare anche i risultati. È un campionato non facile, che non finisce oggi ed è un campionato in cui chiunque può mettere in difficoltà chiunque».

NON PERDERSI D’ANIMO – Davide Nicola termina: «Obiettivamente oggi fare risultato significava essere praticamente perfetti. Secondo me la squadra ha dimostrato temperamento e organizzazione ma non è riuscita a essere efficace fino alla fine. Questo contro l’Inter lo accettiamo, mettiamoci subito a lavoro come solitamente facciamo perché sappiamo qual è il nostro cammino e abbiamo bisogno di tenere sempre le energie e l’entusiasmo elevati perché chi lotta per questi obiettivi non deve mai perdersi d’animo».