Nico Gonzalez: «Primo tempo regalato, continuiamo così»

Nico Gonzalez ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine della partita tra Juventus e Inter. Sul posto il nostro inviato.

CONFERENZA STAMPA NICO GONZALEZ POST JUVENTUS-INTER

CONFERENZA NICO GONZALEZ – Nico Gonzalez ha detto la sua in conferenza stampa dopo Juventus-Inter.

Che ne pensi della prestazione di oggi?

Fatta grande partita dopo aver regalato il primo tempo. Contento per la vittoria di oggi. Dobbiamo continuare così. Siamo capaci di grandi cose.

State lavorando anche dal punto di vista atletico, Nico Gonzalez?

Io parlo di me, provo sempre a lasciare tutto in campo. Io non negozio mai il sacrificio e la garra argentina.

Che soddisfazione a battere una squadra di esperienza?

Siamo giovani ma anche maturi. Ognuno fa cosa fare in campo, come detto prima oggi abbiamo dimostrato di essere forti contro una grande squadra. Dobbiamo continuare a lottare.

Dopo questa vittoria, chi offrirà la cena?

Sarebbe bellissimo andarci domani. Ma la cena crea gruppo, stare insieme e uniti. Il gruppo si fa nel verde, in campo, uno si deve ammazzare per i compagni.

Nico Gonzalez, vittoria importante per la classifica. Impossibile lo scudetto?

Piace essere onesti, non posso pensare al Napoli. Ma penso solo al PSV, per andare agli ottavi bisogna lottare e combattere. Non sarà facile mercoledì. Dobbiamo continuare così, fino ad oggi ha portato risultato positivo.

Squadra destinata a crescere?

Se lo dice Pep… Sarebbe bellissimo, l’idea della Juventus è quella. Non possiamo pensare al futuro ma giorno dopo giorno. Non possiamo pensare più avanti.

Più importante oggi o col PSV? La ferocia di oggi vi servirà mercoledì?

Troppo importante, questa partita la dobbiamo lasciare. Dobbiamo dimostrare cosa fatto nella ripresa, sappiamo come giocano loro.

La Juventus dopo gli innesti ha dimostrato di poter ambire ai 4 posti. C’è un micro-obiettivo?

Nostro obiettivo è chiaro, vogliamo andare in Champions League. Dobbiamo continuare su questa strada, continuare così.

Dove deve migliorare la Juventus?

Sempre bisogna migliorare, noi più grandi bisogna far capire ai giovani di cosa si tratta. Il calcio è questo, i giovani sono troppo forti.