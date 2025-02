Nico Gonzalez: «Juventus-Inter, una vittoria che vale sei punti»

Al termine di Juventus-Inter, terminata con un 1-0 firmato da Francisco Conceicao, Nico Gonzalez viene intercettato dai giornalisti di SportMediaset.

DUE TEMPI – Nico Gonzalez, tra i protagonisti di Juventus-Inter, dichiara dopo la vittoria: «Abbiamo regalato all’Inter il primo tempo perché abbiamo giocato male, non eravamo noi. Però nel secondo tempo siamo riusciti a capire il gioco, abbiamo iniziato a giocare bene. Alla fine tre punti sono rimasti in casa. Quanto vale nella testa questa vittoria? Per noi vale sei punti perché è un derby e il derby si vince». Dopo l’Inter, per la Juventus mercoledì sera arriva la sfida dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Dall’Inter al PSV: l’analisi di Nico Gonzalez

PROSSIMA SFIDA – Nico Gonzalez: «Futuro? Non so cosa rispondere. La prossima sfida di Champions League è troppo importante. Noi vogliamo andare agli ottavi di finale ma sarà una partita difficile. Noi lo sappiamo, abbiamo già giocato due volte contro di loro. Però dobbiamo lavorare, abbiamo ancora due giorni a disposizione per farlo, stare insieme e continuare a dimostrare come abbiamo fatto oggi. In campo sono sempre positivo. Mi piacerebbe giocare da difensore centrale, mi manca solo quello». Queste le dichiarazioni del calciatore bianconero, dopo quelle rilasciate anche nella conferenza stampa al termine di Juventus-Inter.