Niccolini: «Orsolini risolve le partite. Italiano arrabbiato, ma contento»

Daniel Niccolini, sostituto di Vincenzo Italiano squalificato in Bologna-Inter 1-0, dopo Bologna-Inter la partita ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Tra questi anche la nostra inviata Romina Sorbelli.

BOLOGNA-INTER – CONFERENZA STAMPA NICCOLINI

Un bel modo per arrivare in panchina, presentarsi così. Una cosa così neanche nei sogni di un bambino.

Finale molto emozionante. Siamo riusciti a sbloccarla sulla giocata di Orsolini. Vittoria meritata, nel secondo tempo abbiamo spinto molto. Una delle squadre più forti del mondo, però siamo contenti. Vittoria importante che ci da forza per le prossime partite.

Ha parlato di Champions League, leggevo un dato tra i primi giocatori che corrono meno ci sono attaccanti del Real Madrid. In pochi corrono bene e tanto come il Bologna, quale può essere il futuro di questa squadra?

Noi chiediamo tantissimo sacrifici ai nostri giocatori, è un modo di giocare che comunque sta pagando. Stiamo facendo un grandissimo lavoro i ragazzi ci credono e i risultati si vedono tutti.

La prima cosa che vi ha detto Italiano tornati nello spogliatoio.

Era arrabbiato e dispiaciuto per la prima espulsione in carriera. Siamo contenti, lui è contento perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa. Abbiamo fatto una grande partita. è un privilegio un onore che ci da slancio per questo finale di campionato.

Visto che Orsolini è un po’ il simbolo di questa squadra, voglio capire come lo gestite e se siete contenti di un giocatore che non fa polemica. Vorrei capire il vostro rapporto e come ci parlate.

Come tanti giocatori la forza di questa squadra è il gruppo. Sono tutti amici, sono tutti pronti a correre. Il fatto di entrare a partita in corso o non giocare lo affrontano con il sorriso: Orsolini, Cambiaghi, tutti loro e infatti quando entrano riescono ad incidere. È un gruppo che si allena sempre a tremila all’ora. Si va in campo in 11 e accettano le scelte dell’allenatore senza polemica. Orsolini è un giocatore che ti risolve le partite.

Come giudica la prestazione di Dallinga e quanto è lontano castro dalla sua forma migliore

A me è piaciuto molto come si è mosso. Castro non è ancora al 100% per via della botta al piede.

Nel giro di 10 giorni avete affrontato le due squadre che sono in lotta. Se dovesse scommettere 1 euro su chi scommetterebbe.

Sono due squadre fortissime, se la giocheranno fino all’ultima giornata.