Niccolini esaltato dopo la vittoria: «Ci abbiamo creduto fino alla fine!»

Daniel Niccolini, secondo di Vincenzo Italiano, si esprime in questo modo nel post-partita di Bologna-Inter su Dazn.

VITTORIA – Daniel Niccolini non nasconde la gioia della serata: «Ci abbiamo creduto fino alla fine, potevamo fare meglio in alcune occasioni poi l’episodio. Solo Orsolini poteva fare questo gol qua. Facciamo un gioco dispendioso senza palla, gli attaccanti sono i primi a pressare e ci sta cambiare. Abbiamo 4-5 esterni di categoria importante, ci stanno dando risultati. Ruotare gli esterni è un vantaggio, tutti possono fare la giocata e risolvere la partita. Per noi è una fortuna. Le espulsioni sono cose di campo, magari poteva ammonire entrambi. Il mister è dispiaciuto perché è la prima in carriera».