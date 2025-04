Niccolini: «Bologna ci ha creduto fino alla fine. Italiano dispiaciuto per il rosso»

Daniel Niccolini ha così parlato nel post-partita di Bologna-Inter, sfida della trentatreesima giornata di Serie A terminata con il punteggio di 1-0.

LE DICHIARAZIONI – Daniel Niccolini si è espresso a Sky Sport al termine di Bologna-Inter, sfida conclusasi per 1-0. Il secondo allenatore dei felsinei ha sottolineato l’atteggiamento della sua squadra e le speranze per il futuro: «Abbiamo avuto varie occasioni prima del gol, ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo stadio meraviglioso ci spinge sempre a dare il massimo. Dobbiamo pensare partita per partita, l’obiettivo è l’Europa, poi alla fine vedremo cosa avremmo ottenuto. Espulsione di Italiano? Per il mister è la prima volta in stagione, è un po’ dispiaciuto».