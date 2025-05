Niasse dopo Inter-Verona: «Potevamo ottenere di più. Salvezza? Da ora in poi tre finali»

Cheikh Niasse in conferenza stampa dopo Inter-Verona terminata sul risultato di 1-0, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

INTER-VERONA 1-0 – LA CONFERENZA STAMPA DI NIASSE

Come stai?

Niente di male, solo un colpo.

Si immaginava un Verona più propositivo?

Penso che abbiamo fatto bene alcune cose, che potessimo ottenere di più di questo risultato. Non siamo stati sfortunati, penso che possiamo imparare da questa partita. Mancano tre partite alla fine del campionato e questa gara ci servirà da lezione.

Prossima decisiva per la salvezza?

Ragioniamo partita dopo partita, non pensiamo alla prossima fino alla fine della gara che giochiamo. Saranno tre finali e daremo tutto, partita dopo partita.

Che pensi del tuo futuro?

Al momento sono concentrato solamente sul Verona, so cosa devo fare fino a fine campionato e darò il massimo. Poi vedremo, per ora non ci penso.