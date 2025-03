Nesta sincero: «Ci avevo creduto oggi! La mia squadra è viva»

Alessandro Nesta è rammaricato per il risultato di Inter-Monza nonostante la grande prestazione. L’allenatore fa i complimenti ai suoi giocatori su Sky Sport.

RAMMARICO – Alessandro Nesta è sincero nel post-partita di Inter-Monza: «Noi abbiamo giocato bene, siamo partiti bene e abbiamo preparato ottimamente la partita. Durante il match siamo stati troppo bassi, ma dipende anche dall’Inter che ti schiaccia anche con i suoi difensori. Sono contento per i giocatori, abbiamo fatto una buona figura. Non sono queste partite da vincere, dalla prossima o vinciamo o la rimonta per noi è impossibile. La prestazione ci deve dar coraggio, non abbiamo mollato. Abbiamo avuto difficoltà in stagione, i giocatori hanno dato un segnale e la squadra è viva. Ci proveremo fino alla fine. Il ritorno lo prendo come crescita. Se sto a casa non cresco, metto la faccia quando perdo. A gennaio abbiamo dato via giocatori importanti, se stai a casa però non migliori. Stasera sto dentro qualcosa che non va, ci avevo creduto sono sincero. Io credo alla salvezza, altrimenti sarei stato a casa. Se vinciamo ci fanno una serie TV, se facciamo il colpo rimaniamo nella storia».