Nesta: «Inzaghi schiera tutta l’argenteria! Monza deve divertirsi»

Tutto pronto a San Siro per una nuova sfida dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Le parole di Alessandro Nesta poco prima dell’inizio di Inter-Monza.

L’APPROCCIO – Prima del fischio d’inizio di Inter-Monza Alessandro Nesta dichiara: «Oggi se pensi alla classifica diventi pesante, come spessore non siamo pronti a tenere questo carico e giocare a calcio. Oggi ho chiesto ai miei giocatori di divertirsi. Se fai bene queste partite comunque a prescindere dalla classifica rimane negli occhi della gente. Questa è un’opportunità per ogni calciatore di far vedere qualcosa di buono e dobbiamo affrontarla così. Poi il risultato è molto importante».

Nesta nel pre di Inter-Monza

LE SCELTE – Alessandro Nesta prosegue: «Le dinamiche sono cambiate, la rosa è cambiata. Ho perso un giocatore come Bondo che ci dava tanta roba. Ho dovuto mettere un centrocampista in più perché altrimenti facevamo fatica a tenere il campo. Le scelte sono quelle, la squadra è cambiata a gennaio e con gli infortuni è importante cercare sempre nuove soluzioni. Speravamo in qualche rotazione in più di Inzaghi? No, ero sicuro che avrebbe messo tutta l’argenteria».