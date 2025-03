Nesta: «L’Inter fa le giostre in Europa, complimenti a noi del Monza»

Nesta ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Monza, match finito 3-2 a favore dei nerazzurri. Queste le sue parole da San Siro.

CONFERENZA NESTA – L’analisi di Alessandro Nesta in conferenza stampa dopo Inter-Monza.

Sconfitta a Milano, ma contento della prestazione Nesta?

Il rammarico è che abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo. La squadra ha fatto bene, abbiamo fatto un piano gara, siamo stati efficaci e sono molto contento della prestazione. Chiaro che quando la partita va avanti cala la stanchezza, loro mettono dentro Thuram e altri e ci sta che ti abbassi tanto.

Complimenti Nesta. Avete pagato la condizione fisica, avevi bisogno di cambi diversi? Sono partite che si giocano sui dettagli?

Si può far sempre qualcosa di più. La partita ha tenuto fisicamente, Izzo le ha giocate tutte, Bianco pure, tanti hanno giocato sempre. Keita magari non ha tutta la partita, qualcuno è forse indietro. Ma l’Inter ci sta che ti mette in difficoltà anche se stai bene. Ma contento dello spirito e del coraggio avuti. Non è normale San Siro. Col Parma ultima chiamata.

Perché la squadra continua a ripetere errori che si erano palesati in altre partite e qual è il suo più grande rimpianto?

I gol che prendiamo sono diversi. L’Inter ti schiaccia un po’, devi fare magari venti letture e ci sta che con la stanchezza fai qualche sbavatura. Ci sta, l’unica cosa che potevamo fare meglio era ricacciarli fuori un filo più alti. L’Inter va in giro per l’Europa e dà le giostre. Complimenti al Monza.

Come hai visto Zeroli e Castrovilli?

Zeroli sveglio, Castro giocatore importante e fantastico, speriamo trovi un equilibrio fisico. Poi la benzina finisce ma ottima partita.

Partita di oggi come benzina?

Da questa serata dobbiamo prendere energia, possiamo batterle le squadre negli scontri diretti. Io guardo la prossima partita, che è decisiva per me. Io ci credo se no stavo a casa.

Mancano dieci partite, metteresti la firma per altre prestazioni così?

La base non è male, ma bisogna mettere dei punti. Come saranno saranno il risultato è fondamentale e basta.