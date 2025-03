Nesta: «Messo l’Inter in difficoltà, poi sofferta. Il Monza ci teneva»

Il Monza sfiora il successo in casa dell’Inter, che poi ribalta tutto nel secondo tempo. Alessandro Nesta analizza la prestazione della propria squadra nel post partita.

LA PRESTAZIONE – Intervistato da Dazn al termine di Inter-Monza, Alessandro Nesta afferma: «Il risultato si era messo in un certo modo, peccato aver preso gol negli ultimi minuti del primo tempo. Però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo messo in difficoltà tanto l’Inter, abbiamo coperto bene il campo. Ci siamo un filo abbassato troppo ma lo ha deciso l’Inter dopo un po’. Portavamo gente di 1,80 dentro l’area e li abbiamo sofferti un po’».

Nesta nel post di Inter-Monza

LE DISPONIBILITÀ – Alessandro Nesta prosegue: «I nostri centrocampisti hanno corso tanto. Bianco non ha mai riposato e perciò un po’ paghi. Si vedeva che ci tenevano stasera a fare una buona partita. Abbiamo portato tanti giocatori nuovi, qualcuno è pronto, qualcuno meno e siamo un po’ in difficoltà».

IL RITORNO – Alessandro Nesta continua: «Quando sono tornato ho trovato soprattutto qualche giocatore in meno. Abbiamo venduto quattro pezzi per me importanti. Però la squadra si vede che tiene il campo, è organizzata. Qualcosa però ci manca. Peccato perché sembra sempre che ci siamo però alla fine portiamo via poco».

LA PROSSIMA – Alessandro Nesta conclude: «La prossima partita è quella decisiva perché vincere qua a San Siro non è facile. La prossima partita col Parma è la partita della vita, se ci vogliamo provare veramente, perché io ci credo, la prossima non possiamo sbagliarla. Non possiamo perdere o pareggiare, se ci vogliamo provare dobbiamo vincere. Io ci credo altrimenti sarei a casa. Se sono tornato è perché ci credo e ci provo fino all’ultima giornata».