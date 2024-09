Nesta: «Dobbiamo essere bravi nei tempi in uscita. Inter fortissima!»

Alessandro Nesta ha parlato prima dell’incontro tra Monza e Inter della quarta giornata di Serie A. Queste le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Alessandro Nesta si è così espresso a DAZN alla vigilia di Monza-Inter: «Attenzione fondamentale. Bisogna crescere al livello di gioco, abbiamo difeso troppo a Firenze. Il segreto è quello, non si può difendere per un tempo intero. Si tratta di un percorso da fare, la squadra è cambiata rispetto allo scorso anno. Stiamo migliorando, sono contento e so che è dura. Io ho grande fiducia nella mia squadra, penso possa fare bene. Tutti dovranno aiutare, bisogna andare a prenderli forte, occupare gli spazi, i tempi in uscita dovranno essere giusti.

Nesta sul capitolo trequartista: la situazione

TREQUARTI – Nesta si è poi concentrato sulla posizione di trequartista chiamato a giocare al fianco di Daniel Maldini: «Caprari viene da un problema al crociato, Dani Mota per noi è importantissimo. Ha avuto un inizio complesso, è un giocatore per noi fondamentale perché ha degli strappi che altri non hanno».