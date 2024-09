Nesta: «Buonissimo risultato. Gol dell’Inter casuale, nulla da dire ai miei ragazzi»

Alessandro Nesta si è pronunciato al termine dell’incontro terminato per 1-1 tra il suo Monza e l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Alessandro Nesta si è così espresso a DAZN al termine di Monza-Inter: «Sono contento della prestazione perché i ragazzi si sono impegnati, però il risultato lo guardo diversamente dato il modo in cui si era messa la partita. Siamo stati più comodi, bassi in questa partita, mentre in altre saremo più alti. Avevamo preparato la partita un filino più alti, coprendo con i centrocampisti le palle verso i loro attaccanti. A tratti abbiamo anche giocato, comunque è stato un buonissimo risultato. Il gol è stato anche un po’ casuale, c’è stata anche sfortuna. I ragazzi erano in partita, li ho visti tosti».

Nesta sulle scelte assunte nel corso di Monza-Inter

LA DECISIONE – Nesta ha poi proseguito esprimendosi sulla sua scelta di effettuare solo due cambi nel corso di Monza-Inter: «Mi dispiace per chi è stato in panchina, ma ho fatto due cambi perché ho letto in un certo modo la partita. Magari la prossima volta ne farò di più. A seconda della partita, decido chi inserire in attacco. Djuric mi dà la possibilità di rialzarci, ma in altre occasioni potrò inserire altri tipi di attaccanti. Ogni partita ci dà delle indicazioni, starà a noi vedere come sfruttarle».