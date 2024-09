Nesta: «Ho fatto arrabbiare qualcuno! Dany Mota importantissimo»

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa al termine di Monza-Inter. Di seguito le parole dell’allenatore, che è riuscito a fermare con un pareggio la squadra di Simone Inzaghi.

NESTA NELLA CONFERENZA STAMPA POST MONZA-INTER

Difesa compatta e tutta la squadra costante per tutti i 90′. Il gol è frutto di una palla sporcata?

Io penso di sì perché se il cross di Carlos Augusto prende la traiettoria che deve prendere magari finisce sulla linea dei centrocampisti. Invece va a finire proprio là, dove il difensore vede una traiettoria, la deve cambiare, e fa più fatica. Ho fatto solo due cambi, dopo domani al campo sicuramente qualcuno mi aspetterà al parecchio. Ho fatto arrabbiare qualcuno dei miei ragazzi però a volte vedi la partita, ti piace e hai paura di cambiare per forza. Così fai qualche casino, a volte è meglio non fare. Però il casino l’ho fatto lo stesso perché dopo domani devo andare al campo.

Possiamo dire che il vero decollo del Monza potrà esserci quando non ci sarà l’Inter? Lì potrà convincere il Maldini o il Caprari della situazione a fare quella corsa all’indietro?

Noi cerchiamo di costruire una mentalità per tutte le partite. Poi ci sono delle strategie ed altre cose, ma la mentalità è che tutti devono difendere. Duric aveva due giocatori e li copriva tutti e due. Lui è l’attaccante alto 1.92, ma gli altri pure corrono. Perché chi corre gioca.

Nesta, cosa ne pensa della prestazione di Maldini e di Dany Mota?

Maldini cresce sempre, stasera anche ha fatto una partita di qualità, si prende responsabilità. L’ho cambiato perché volevo un po’ rafforzare in mezzo. Sapevo che saremmo forse un filo calati però era da tenere in campo perché ha fatto una grande partita e sta crescendo. Maldini diventerà forte forte. Dany Mota ha avuto un inizio difficile, nelle prime settimane ha avuto la febbre, poi si è fatto male ed è rientrato questa settimana. Ha una caratteristica, è quello che strappa ed allunga e perciò sarà importantissimo per noi.

Quest’anno il Monza ha subito i gol sempre sul finire dei tempi. È un caso? Quale di questi gol non la fa dormire di notte?

Stiamo ragionando anche noi sul perché prendiamo gol a fine primo tempo o alla fine della partita. Ne parliamo nello spogliatoio e speriamo di superarlo, però ad oggi non abbiamo la spiegazione. Due gol sono stati brutti ma ho dormito lo stesso. Quello gol Genoa, dove siamo stati superficiali, e il secondo a Firenze, dove non siamo stati veloci a metterci a posto sul calcio d’angolo a un minuto e mezzo. Però dormiremo meglio, spero, in futuro.