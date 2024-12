Neres: «Scudetto? Napoli grande squadra, ma dico questo»

David Neres si è pronunciato sulle ambizioni scudetto del Napoli, momentaneamente primo in classifica insieme all’Atalanta.

IL COMMENTO – David Neres si è espresso alle frequenze di DAZN sul tema delle velleità di scudetto del suo Napoli. Il calciatore brasiliano ha posto l’accento sul fatto che sia troppo presto per parlare del possibile posizionamento della sua squadra in campionato: «Il Napoli è una grande squadra, ma il campionato è lungo e competitivo. Bisogna continuare a migliorare e crescere match dopo match, affrontando ogni gara passo dopo passo». I partenopei sono momentaneamente in testa alla classifica, insieme all’Atalanta, con 41 punti all’attivo. L’Inter, terza e con una partita in meno, dista soltanto un punto dalle due compagini.