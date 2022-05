Nedved: «Finale secondo obiettivo per noi! Dybala? Richieste altissime»

Nedved ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

SECONDO OBIETTIVO – Pavel Nedved parla così ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter: «Formazione corretta? Sì può darsi ma credo che il mister metta quelli che vede meglio e quelli che possono giocare una finale. Per cui la scelta va sotto quegli aspetti. Coppa Italia torta e non ciliegina? Sono d’accordo perché diciamo che abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League con tranquillità, poi abbiamo raggiunto una finale e siamo molto contenti. In futuro vogliamo tornare a vincere, questo è chiaro. Vlahovic? La verità sta nel mezzo perché è partito molto bene. Eravamo tutti entusiasti, poi non è solo il peso della maglia ma naturale stanchezza. Ora può essere una stanchezza fisica ma questo non vuol dire niente, per come si allena è giusto che sia in campo. Siamo molto contenti di lui, ha tanta volontà. Dybala? Difficile dire dove si è arenata la trattativa, noi abbiamo valutato tutti gli aspetti. Quindi dire dove è difficile. Le sue richieste erano altissime, com’è naturale che sia visto che è un giocatore valido. Noi non ce la sentivamo e le nostre strade si sono divise. Il giocatore ovviamente è forte. Chiellini in dirigenza? È un’icona, non solo italiana ma mondiale. Va a lui la scelta su cosa vorrà fare, basta che sia felice. Noi siamo aperti a tutto e lasciamo decidere lui».