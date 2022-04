Nedved: «Dybala all’Inter? Eviterei questa domanda! Partita decisiva oggi»

Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

SODDISFATTI – Pavel Nedved ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Inter: «Se penso a come potrebbe essere vedere Dybala all’Inter nel prossimo Juventus-Inter? Non lo so, non mi sono posto questa domanda, anzi la eviterei. Noi siamo contenti del suo atteggiamento, si sta comportando da professionista. Stasera gioca, ha fatto vedere una buona crescita fisica e quindi penso che farà una buona partita. Secondo me siamo arrivati a un punto dove questa partita è decisiva per tanti motivi: loro per pensare allo scudetto e noi per pensare al terzo posto. Poco equilibrio con quattro attaccanti in campo? Potrebbe succedere però penso che se riuscissimo a far giocare tutti insieme, quando ci sono in campo tanti attaccanti e si aiutano per difendere, la squadra diventa forte. Se danno tutto in fase difensiva poi sarà molto più facile offendere. Diciamo che abbiamo condiviso su tutti i livelli la decisione su Dybala ma non c’entrano le sue qualità. Dybala è un giocatore importante e lo sarà anche per la sua prossima squadra. L’identikit del giocatore futuro? Chiesa adesso è infortuno ma è un ottimo giocatore, poi penseremo tutti insieme a come allestire il reparto d’attacco. Le idee ci sono e sono belle chiare».