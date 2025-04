Ndoye: «Inter? Un modo per batterla. Il Bologna ha voglia di dimostrare»

Manca pochissimo all’inizio di Bologna-Inter. Dopo l’uscita delle formazioni ufficiali, Ddan Ndoye rilascia le proprie dichiarazioni sulla gara del Dall’Ara.

PER L’EUROPA – Dan Ndoye introduce Bologna-Inter ai microfoni di Sky Sport: «Per noi è una partita molto importante come tutte fino alla fine del campionato. Penso che abbiamo la qualità per fare qualcosa di buono oggi. Volgiamo dimostrare che abbiamo il livello giusto per l’Europa».

Ndoye nel pre partita di Bologna-Inter

L’AVVERSARIO – Dan Ndoye continua: «Dobbiamo giocare come sappiamo fare, essere un po’ pazienti ed efficaci in porta perché l’Inter è una squadra di qualità e sappiamo che se gli lasciamo troppo spazio sanno come farci male. Noi dobbiamo essere pazienti ed efficienti davanti alla porta. Il Dall’Ara è uno stadio speciale per me e per la squadra. Io do il massimo per la squadra e spero di fare un gol oggi e che il bologna vinca».