Ndoye: «Con l’Atalanta non bene, in casa con l’Inter sarà diverso»

Ndoye prima di Bologna-Inter, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha sottolineato l’importanza di questa partita per entrambe le squadre.

SFIDA – Ndoye ha parlato così prima di Bologna-Inter: «A Bergamo non abbiamo fatto una partita positiva, concedendo troppo. Abbiamo lavorato tanto in settimana sugli errori, siamo pronti per questa partita e vogliamo vincere. Al Dall’Ara è diverso, i tifosi ci spingono molto e siamo felici di avere questa spinta. Speriamo ci aiutino per vincere. La doppia cifra? Ci provo, l’importante è che vinca la squadra».