Ndicka inventa: «Fallo su Bisseck? Duello, non si danno rigori così»

Ndicka in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma 0-1 in casa dell’Inter, dopo la partita in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il difensore parla del contatto prima con Dumfries e poi quello con Bisseck. Rigore palese non dato ai nerazzurri, ma non secondo il francese.

INTER-ROMA 0-1 – CONFERENZA STAMPA DI NDICKA

Voto alla prestazione?

Nove.

Questa formula offensiva cambia il vostro lavoro?

Per noi non tanto.

Ranieri dice sempre di non guardare la classifica, voi un’occhiata gliela date?

Guardiamo sempre la classifica, perché vogliamo fare l’Europa e la Champions.

Diciottesimo risultato utile consecutivo, il segreto di questa cavalcata? Duello fisico con Dumfries? Raccontacelo

In area la marcatura si fa uomo e non si può fare a 3-4 metri. Io ero con lui e lui con me. 50 e 50.

Il segreto è la mentalità e l’umiltà del gruppo.

Angelino dopo l’ultima partita aveva detto che la settimana è troppo lunga. Tu come ti senti? Rispetto al Verona è andata meglio dal punto di vista atletico.

Sono due partite differenti. A me non piace aspettare una settimana, preferisco giocare ogni tre giorni.

Per questo state facendo di tutto per andare in coppa?

Sì, la settimana è lunga e corriamo tanto.

Avete giocato anche più sgombri di testa, più liberi?

Sì eravamo tranquilli. Per noi era importante questa partita, si gioca perché se siamo tutti idietro il risultato è difficile da fare.

Abbraccio su Bisseck in area di rigore?

Vale lo stesso discorso fatto per Dumfries. Per me è un duello in area di rigore, non si danno rigori così: è contatto, è calcio. Si gioca così.