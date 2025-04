Ndicka fa il furbo: «Bisseck? Non è rigore. Normale marcatura»

Evan Ndicka si è espresso al termine del match vinto dalla Roma contro l’Inter con il punteggio di 1-0. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Evan Ndicka si è così pronunciato a DAZN nel post-partita di Inter-Roma: «Non mi piace molto la difesa bassa, ma quando si deve fare la si fa. Siamo contentissimi per i nostri tifosi, si tratta di tre punti molto importanti per noi. Rigore? Per me si tratta di una normale marcatura difensiva, è così, siamo a 2 metri dalla porta, devo fare qualcosa. Si tratta di marcatura a uomo, per me non è fallo. Il mister mi ha chiesto di scambiarmi con Angelino perché Dumfries è molto alto. Per me è un piacere giocare alla Roma e giocare a calcio. Ora abbiamo una partita a settimana, quindi è ancora più facile».