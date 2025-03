Nani (DT Udinese): «Solet? Mi preoccuperei del contrario. Contento!»

Nani ha parlato prima di Inter-Udinese. Il suo commento sul difensore centrale francese Oumar Solet. Ecco cos’ha detto.

SCOUTING – Gianluca Nani, uomo mercato dell’Udinese, ha parlato su DAZN di Solet: «L’obiettivo era salvarci e lo abbiamo fatto con 10 giornate di anticipo. Giocatori? Ottimo scouting, con allenatore nuovo. L’Udinese prima raggiunge la salvezza e poi c’è secondo obiettivo, vogliamo da oggi creare le basi per stagione successiva. Solet? Mi piacere, sta facendo benissimo, non ha saltato partite e allenamenti. Così come altri giocatori, mi preoccuperei se non ce li chiedessero. Noi li vorremmo tenere, ma rispettiamo ovviamente le volontà dei giocatori nostri».