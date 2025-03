Nani: «Inter tra le prime 5 al mondo. I nostri interessano? Fatto positivo!»

Gianluca Nani si è così pronunciato prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese, sfida che si disputerà a San Siro alle ore 18.

IL COMMENTO – Gianluca Nani ha parlato a Sky Sport nel pre-partita del match tra Inter e Udinese, valido per la trentesima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole: «Solet, Lucca e Bijol piacciono all’Inter? Sono tre ottimi calciatori che stanno facendo una buonissima stagione. Lo considero un fatto molto positivo che una squadra importante come l’Inter possa avere un certo gradimento per i nostri giocatori. Vorremmo continuare a giocare bene, a fare risultato, sicuramente avendo la testa più libera. Intendiamo dare lustro ai nostri calciatori, preparando così anche la prossima stagione. Evidente, comunque, che giochiamo contro una delle prime 5 squadre al mondo: la differenza di valori c’è, ma dovremo fare il massimo per cercare di fare bella figura e vincere la partita».

Nani su un talento dell’Udinese

SUL MERCATO – Nani ha così concluso: «Atta? Non lo consideriamo ancora un giocatore da proporre sul mercato. Di grande talento e grandissima prospettiva, dobbiamo per ora preoccuparci che cresca nel miglior modo possibile. Per ora, non sarà coinvolto in trattative di mercato».